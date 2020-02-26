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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الانخفاض في درجات الحرارة؛ مبيناً أن الرياض سجّلت اليوم، انخفاضاً عن فجر أمس 8 درجات مئوية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": سحب رعدية ممطرة على الشرقية، فجر هذا اليوم الأربعاء، مع انخفاض ملموس في الحرارة.
وتابع: معظم المناطق تحت وطأة موجة البرد، وهي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، فالرياض مثالٌ على ذلك سجّلت اليوم انخفاضاً عن فجر أمس الثلاثاء "8" درجات مئوية، متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة؛ إلا أن يصرفها الله.حالة الطقس الأرصاد انخفاض درجات الحرارة
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:27 AM
قال: الرياض مثال على ذلك سجّلت اليوم انخفاضاً عن فجر أمس الثلاثاء "8" درجات
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الانخفاض في درجات الحرارة؛ مبيناً أن الرياض سجّلت اليوم، انخفاضاً عن فجر أمس 8 درجات مئوية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": سحب رعدية ممطرة على الشرقية، فجر هذا اليوم الأربعاء، مع انخفاض ملموس في الحرارة.
وتابع: معظم المناطق تحت وطأة موجة البرد، وهي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، فالرياض مثالٌ على ذلك سجّلت اليوم انخفاضاً عن فجر أمس الثلاثاء "8" درجات مئوية، متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة؛ إلا أن يصرفها الله.
، استعدوا لمزيد من الانخفاض .. "الحصيني": معظم المناطق تحت وطأة موجة البرد التاسعة ،
المصدر : الخليج 365
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