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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضًا في قارة أمريكا الجنوبية.
وأوضحت أن الحالة المصابة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.
وأضافت أن المريض يعالج حاليًا في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.البرازيل فيروس كورونا الجديد
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:34 AM
لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا عائد من "لومباردي" الإيطاليةالبرازيل تسجّل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا الجنوبية
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضًا في قارة أمريكا الجنوبية.
وأوضحت أن الحالة المصابة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.
وأضافت أن المريض يعالج حاليًا في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.
، البرازيل تسجّل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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