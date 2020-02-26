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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، شرقي تركيا اليوم.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 38.24 درجة شمالًا و83.81 درجة شرقًا.
ولم تَرد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.زلزال تركيا
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:25 AM
لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، شرقي تركيا اليوم.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 38.24 درجة شمالًا و83.81 درجة شرقًا.
ولم تَرد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.
، زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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