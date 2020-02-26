شكرا لمتابعة خبر عن المسند: لا أمطار ويمكن تنظيف السيارات والأحواش اليوم ما عدا منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عدم وجود أي حالات مطرية خلال الخمسة أيام القادمة.
وأكد المسند، أنه من الممكن تنظيف وغسل المنازل، والأحواش، والسيارات، اليوم الأربعاء، في معظم المناطق عدا الشرقية والحدود الشمالية يكون يوم غد.
وأوضح، أنه متوقع اليوم أن يعم الاستقرار الجوي النسبي، معظم أرجاء البلاد، عدا الشرقية نجران فقد تكون الرياح نشطة وقد تُشكل بعض الغبار.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: لا أمطار ويمكن تنظيف السيارات والأحواش اليوم ما عدا منطقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.