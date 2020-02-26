“الطبخة استوت” و”الذبيحة جاهزة”.. شفرات وألغاز تكشف موظفين متهمين بقضايا فساد

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ذكرت مصادر أن النيابة العامة أنهت التحقيق مع موظفين في القطاع الحكومي والخاص بجدة، وذلك بعد تورطهم في قضايا فساد مالي وأخلاقي، مستخدمين شفرات وألغازاً في مكالماتهم للتمويه.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن المتهمين استخدموا شفرات خلال اتصالاتهم الهاتفية، وذلك بعد أن اقترح أحدهم هذه الفكرة للتمويه، فيما استخدم أحد المسؤولين منهم كنية مختلفة ورقماً آخر، وذلك تجنبا لكشفه وتتبعه عن طريق البرامج والتطبيقات المختلفة.
وأشارت إلى أن من العبارات التي استخدمها المتهمون (حق الغنم، الطبخة استوت، خلصت المباراة، الذبيحة جاهزة، الكرتون وصل البيت، وغيرها)، بينما تمكنت الجهات الأمنية من فك هذه الألغاز والعبارات الغامضة والقبض على المتهمين، ومتابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
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