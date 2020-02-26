وزير الصحة الأردني: “الشماغ” يغني عن الكمامة في الوقاية من فايروس كورونا

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علّق وزير الصحة الأردني، سعد جابر، على قرار منع تصدير الكمامات الواقية من فايروس كورونا خارج البلاد، مؤكّداً أن “الشماغ” قد يكون بديلاً جيداً عنها في الوقاية من الفايروس.
وفي مداخلة له مع التليفزيون الأردني، صرّح جابر بأن اللجنة الوطنية والفرق الطبية أكّدت فعالية الشماغ في الوقاية من الفايروس، بشرط غسله وتعقيمه بشكل دوري.
وأضاف: “خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعّال ويمنع التقبيل، وهذا شيء إيجابي”، في ظل الانتشار المتسارع لفايروس كورونا في بعض الدول العربية المجاورة.
كما منح الوزير الأردني تصاريح للمصنّعين لإنتاج الكمامات الطبية، مشيراً إلى أن الأردن ينتج كمامات تمتد فعاليتها لمدة شهر، بخلاف الكمامات رخيصة الثمن المعدة للاستعمال اليومي.
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