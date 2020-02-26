وزير الداخلية يرعى حفل تكريم متقاعدي الوزارة (صور)

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رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أمس (الثلاثاء)، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الوزارة لما قدّموه خلال فترة عملهم، وذلك بحضور عدد من قادة القطاعات الأمنية.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة، بجهود المتقاعدين، مؤكداً على أن التقاعد ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من العطاء، وداعياً لكافة منسوبي الداخلية بالتوفيق في خدمة الوطن.
من جانبه، ألقى اللواء منصور التركي كلمة في حفل تكريم المتقاعدين، مؤكداً استعداد الوزارة دوماً لتلبية النداء مع رجال الأمن والمحافظة على البلاد، ومثمناً رعاية وحضور الوزير للحفل.
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