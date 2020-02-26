“الثقافة” تطلق مشروع “13/ 16”.. فما هو وما الهدف منه؟ (فيديو)

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أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مشروع جديد تحت مسمى “13/ 16″، ويرمز الرقم 13 إلى عدد المناطق الإدارية في المملكة، فيما يرمز الرقم 16 إلى عدد القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.

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وسينطلق المشروع من العاصمة الرياض ويجوب كل مناطق المملكة، وسيقوم بتوثيق جميع المظاهر الثقافية في البلاد.

ويهدف مشروع “13/ 16” إلى إبراز التنوع الثقافي والموروث الغني الذي تزخر به المملكة، وإنشاء مكتبة بصرية متنوعة للنشاط الثقافي السعودي، وإثراء المنصات الإعلامية بالمحتوى الثقافي.

ويهدف المشروع أيضاً إلى توثيق بصري للفنون والثقافات المحلية بمختلف أنواعها وجوانبها، وإبراز القطاعات الثقافية الـ 16 التي تدعمها وزارة الثقافة.