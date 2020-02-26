الحقيل يرفع شكره للقيادة بمناسبة تكليفه وزيراً للشؤون البلدية إلى جانب عمله

︎ : . رفع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إلى جانب عمله.

وثمن معاليه هذه الثقة الملكية الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقه وزملائه في وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ أوامر وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين ، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030″.

وأوضح الحقيل أن القطاع البلدي قطاع مهم، وينتظر المواطن منه الكثير ، مقدما الشكر لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي نظير ما قام به من جهود مشكورة في الفترات الماضية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء.





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