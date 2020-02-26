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رحل عن عالمنا يوم أمس، رئيس مصر الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، دامت لسنوات، وانتهت بدخوله إلى غرفة العناية المركزة قبل أيام، لتخرج أسرته أمس مُعلنة وفاته.
انتشرت الكثير من الشائعات التي تفيد بوفاة الرئيس المصري الأسبق خلال سنوات مرضه الطويلة، وما عزز تلك الشائعات هو أنه لم يكن يخرج على وسائل الإعلام، كما أن أسرته لم تكن تنشر الكثير حوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الظهور الأخير لمبارك قبل أيام قليلة من وفاته، وتحديدًا يوم الرابع من فبراير الجاري، عندما قام حفيده عمر علاء مبارك، بنشر صورة تجمعه به على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ظهر الرئيس الراحل في الصورة وهو يجلس على كرسي،بينما كان حفيده يقبل جبينه، وعلق عمر على الصورة قائلًا: “كل الحب والتقدير”.
ونشر عمر هذه الصورة ليطمئن المصريين على حالة جده والذي خضع قبل نشر الصورة إلى عملية جراحية مما جعل الكثيرين يرددون شائعة وفاته، والتي تحولت إلى حقيقة بعد أيام قليلة من خروجه لنفيها.
يذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أعلن يوم أمس، خبر وفاته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر صورة له وعلق عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه”.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرها لنفي شائعة وفاته.. شاهد آخر صورة للرئيس حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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