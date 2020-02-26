ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس، وزير الخارجية الألماني السابق السيد زيغمار جابرييل.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.