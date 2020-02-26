السعودية اليوم / تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية



سيئول 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن من بين حالات الإصابة الـ 169 تم تأكيد 134 حالة من مدينة دايجو، فيما أصيب أول جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بالفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، و ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، من بينها 401 حالة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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06:18ت م

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