شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة الطلبة.. تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة في البحرين لجميع المواطنين والمقيمين فيها، أنه بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الأربعاء؛ كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة والحد من أنتشار فيروس كورونا الجديد.

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