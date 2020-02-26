شكرا لمتابعة خبر عن نبأ سار لمستحقي الدعم السكني ممن تخطت أعمارهم الـ 40 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي خالد العقيلي، عن خبر مفرح للمواطنين ممن يستحقون الدعم السكني وأعمارهم فوق الـ40 عامًا. وأوضح العقيلي أنه سيتم الإعلان عن قرض إضافي من 75 ــ 95 ألف ريال، مشيرًا إلى إعلان وزارة الإسكان السابق عن تقديم هذا القرض لمنسوبي وزارة التعليم والإعلاميين حاملي البطاقة المهنية. وأضاف: القرض الآن سيشمل كل مواطن يرغب بالاستفادة من سكني.

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