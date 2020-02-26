قطاع هجر الأحساء يمنح قيادات المدارس صلاحية تعليق الدراسة.. اليوم الأربعاء

وجَّه مدير عام التعليم قيادات مدارس قطاع هجر الأحساء بضرورة تفعيل صلاحياتهم بشأن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٢/٧/١٤٤١هـ.

أوضح أنَّ القرار جاء بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية السائدة؛ والتي قد يترتب عليها خطورة محتملة، وحفاظًا على سلامة المعلمين والمعلمات والطلبة.

وإلى ذلك نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هواء بارد، مدفوع برياح شديدة خلال الساعات المقبلة في مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وقالت الهيئة عبر «تويتر»: إنَّ منخفضًا جويًّا متعمقًا في طبقات الجو العليا يمرّ على غرب المملكة ويتسبّب في تكوّن السحب الممطرة على جدة، ويتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبَّب في ارتفاع الموج، وسيتبعه دخول الهواء البارد المدفوع بالرياح الشديدة على المناطق المشار إليها، هذه الليلة؛ مما يتسبَّب في شبه انعدام الرؤية الأفقية، بسبب الأتربة ويستمر ذلك حتى صباح الغد.

من جانبها قررت إدارات تعليم الزلفى والمجمعة والدوادمي بمنطقة الرياض، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس التعليم العام؛ جاء ذلك نظرًا للحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة في المدارس؛ وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مشيرة إلى أنَّ قرارها صدر بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية، كما اتّخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، قرارًا مماثلًا.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تعليق الدراسة في الرياض الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

رسميًّا.. ‫تعليم عنيزة يعلق الدراسة الأربعاء في جميع المدارس التابعة