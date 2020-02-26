جامعة الملك سعود تعلق الدراسة اليوم الأربعاء

قررت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، نظرًا للأجواء المناخية التي تمر بها المنطقة وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأكدت الجامعة أن تعليق الدراسة، يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
وتقرر في وقت سابق تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في الرياض؛ حيث وجّه مدير عام التعليم بتعليق الدراسة في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح، ثادق، المزاحمية، حريملاء، الدرعية، ضرما.
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