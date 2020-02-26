تعليق الدراسة بجامعة الأميرة نورة اليوم الأربعاء

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، نظرًا للأجواء المناخية التي تمرّ بها منطقة الرياض.
وأوضحت الجامعة أنَّه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونظرًا لما تمر به منطقة الرياض من موجة غبار يتوقع استمرارها، تقرر تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 2 رجب 1441هـ حفاظًا على صحة وسلامة الطالبات.
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