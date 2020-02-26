السعودية اليوم / البرازيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا الجنوبية



برازيليا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أمس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضا في قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الحالة المصابة لرجل يبلغ من العمر 61 عاما عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.

وأضافت أن المريض يعالج حاليا في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.

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