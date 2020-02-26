

نيويورك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

شارك معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية

وأعرب السفير عبدالله المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.

// انتهى //

04:08ت م

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نيويورك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسشارك معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفال الذي أقاماه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والقنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم، مؤخراً، بمناسبة الذكرى الـ 59 لليوم الوطني الكويتي.وأعرب السفير عبدالله المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.// انتهى //04:08ت م0416

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير المعلمي يشارك في احتفال الوفد الكويتي الدائم وقنصلية الكويت بنيويورك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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