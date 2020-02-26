تعليم حفر الباطن تعلّق الدراسة في جميع مدارس المحافظة

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة.

وقالت الإدارة -عبر حسابها بـ«تويتر»- إنها اتخذت القرار «بناءً على توصية المختصين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، لما قد يترتب عليه من آثار».

وبينت أنه «بناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد وجّه مدير ‫تعليم حفر الباطن بتعليق الدراسة، الأربعاء».

وبينت الإدارة أن التعليق يشمل الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات.

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