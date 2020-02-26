تعليق الدراسة في الرياض الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

تقرر تعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في الرياض، ووجّه مدير عام التعليم بتعليق الدراسة في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح، ثادق، المزاحمية، حريملاء، الدرعية، ضرما.

ياتي هذا بعدما قررت إدارات تعليم الزلفي والمجمعة والدوادمي والخرج والأفلاج بمنطقة الرياض، تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء بجميع مدارس التعليم العامّ. وأضافت إدارات التعليم، عبر «تويتر» أن تعليق الدراسة جاء نظرًا للحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة على المدارس؛ وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية والآثار المترتبة على ذلك، كما اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، قرارًا مماثلًا.

ووجّه مدير ‫جامعة الإمام بتعليق الدراسة في الجامعة، الأربعاء، حفاظًا على الطلاب والطالبات، نظرًا للظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت أن تتعرض منطقة الرياض، «الخرج- الدرعية- الدوادمي- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- رماح- شقراء– عفيف»، ومواقع أخرى وطرق سريعة، لرياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11:55 مساءً.

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من جانبه، أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، وصول الغبار من العاصمة الرياض، بعد اقترابه من محافظات «القويعية - حريملاء - المزاحمية». وقال الحصيني عبر «تويتر»، متوقع أن يصل الغبار العاصمة وهو من متوسط إلى كثيف، آمل غلق الأبواب والنوافذ واحتياط من لديه مناسبة لذلك، خاصة وأن الغبار من المتوقع أن يؤثر على جنوب الرياض ورماح ثم الصمان فالشرقية.

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