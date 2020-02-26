السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا



أنقرة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 24ر38 درجة شمالا و81ر83 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

04:03ت م

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