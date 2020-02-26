السعودية اليوم / وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 حالة



الكويت 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

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