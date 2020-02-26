اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



واشنطن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع مع تنامي المخاوف من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 880.79 نقطة بما يعادل 3.15 % إلى 27080.01 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 97.59 نقطة أو 3.03 % ليسجل 3128.3 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 255.67 نقطة أو 2.77 % إلى 8965.61 نقطة.

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03:55ت م

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