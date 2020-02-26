السعودية اليوم / انطلاق أعمال الملتقى الإقليمي الأفريقي السادس حول التنمية المستدامة في زيمبابوي



هراري 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم أعمال الملتقى الإقليمي الإفريقي السادس حول التنمية المستدامة الذي تستضيفه مدينة فيكتوريا فولز في زيمبابوي، وذلك بحضور الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغاغوا.

ويهدف اللقاء الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إلى متابعة وتحليل التقدم المنجز على الصعيد القاري، وتسهيل التعلم من قبل النظراء، والارتقاء بحلول وأنشطة تحولية من أجل تسريع إنجاز أهداف التنمية المستدامة وتطلعات أجندة 2063.

وسيُسهم الملتقى كذلك في تحديد وتقييم الثغرات، والمجالات التي تسجل تأخرا، والتحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ الأهداف، وإعداد الأنشطة والالتزامات والآليات والشراكات والإجراءات التحولية التي يتعين على البلدان اعتمادها للإسراع في تحقيق أهداف البرنامجين خلال العقد الذي يمتد من 2020 إلى 2030 .

يشار إلى أن الملتقيات الإقليمية حول التنمية المستدامة تدخل في إطار متابعة وتقييم برنامج التنمية المستدامة في آفاق 2030.

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03:26ت م

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