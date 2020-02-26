شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الرقعي» يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الحمامة أن مشاركة الجمارك السعودية أفراح دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومها الوطني تأتي تعبيرًا من جميع العاملين بالجمرك عن فرحتهم بهذا اليوم وحرصهم على مشاركة الشعب الكويتي الشقيق احتفاليته وفرحته بهذه المناسبة.
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