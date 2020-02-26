شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الرقعي» يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

شارك جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن، أمس، في احتفالات اليوم الوطني الكويتي الـ (59)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين, واستقبل منسوبو الجمرك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والأعلام وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين فيما زيّنت الساحات الجمركية بالأعلام الكويتية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.

وأوضح الحمامة أن مشاركة الجمارك السعودية أفراح دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومها الوطني تأتي تعبيرًا من جميع العاملين بالجمرك عن فرحتهم بهذا اليوم وحرصهم على مشاركة الشعب الكويتي الشقيق احتفاليته وفرحته بهذه المناسبة.