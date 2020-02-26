شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يطلق مهرجان الثقافات والشعوب والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس الأول مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بالجامعة الإسلامية، تحت شعار «العالم تحت سقف واحد»، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.

ورحب مدير الجامعة المكلف د. عبدالله العتيبي بسمو الأمير والحضور، مثمنا الرعاية الكريمة لسمو أمير المنطقة، وتشريف سمو نائبه لتدشين المهرجان، الذي أضحى أحد التظاهرات الثقافية المؤثرة على مستوى منطقة المدينة المنورة. مبينا أنه يشارك في المهرجان لأول مرة 100 جناح تمثل 100 دولة حول العالم، يبرز من خلالها الطلاب ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب. مؤكدا أنه يمثل بوابة واحدة لثقافات متعددة تحتضنها الجامعة الإسلامية تحت سقف واحد.

وأضاف د. العتيبي: إن المهرجان يستمر حتى 13 رجب الجاري، ويفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية ليستقبل الزوار من مختلف الفئات، حيث تم تخصيص ركن للأطفال وتهيئته بالوسائل الترفيهية التعليمية، يحتوي أيضا على بعض التجارب التقنية الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما تم تخصيص أركان للعائلات؛ لتحظى زيارتهم بتجربة فريدة ثرية معرفيا وثقافيا. مضيفا: إن الدورة الحالية تشهد لأول مرة مشاركة ميدان الفروسية، وإقامة ماراثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة، كما تم تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.