شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عن صحة الفم والأسنان في 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام يهدف إلى التوعية والتثقيف الصحي بأهمية الأسنان وصحة الفم وطريقة استخدام الفرشاة الصحيحة، وتقديم خدمة العلاج التحفظي وفحص جميع الحالات التي لا تحتاج إلى تخدير، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم عبر عربة متنقلة متوافر بها جميع التجهيزات الطبية اللازمة تقوم عليها أكثر من 8 طبيبات ومساعدات أسنان، والتي يمكن لها الكشف على أكثر من 20 حالة في اليوم.
يذكر أن البرنامج يأتي بالمشاركة المجتمعية مع صحة تبوك وهو أحد مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين وزارة الصحة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.
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