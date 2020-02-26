شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 30 ألف كيس بذور في «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، أن الأمانة ستوزع هذه الكمية من البذور في المعارض والمناسبات العامة التي تقام في الواجهات البحرية والمجمعات التجارية؛ بهدف التثقيف بأهمية زراعة الشجرة سواء داخل الأحياء أو المنازل، والتعريف بتأثيرها الإيجابي في إظهار الجانب الجمالي.
وأضاف م. مغربل: «الأمانة رأت أن توزع مع البذور نشرات تثقيفية، توضح الطريقة الصحيحة للزراعة، والتعامل مع مختلف مراحل النمو»، مضيفا إن هذه النشرات بها الكثير من النصائح والإرشادات الزراعية للعناية بالأشجار. وقال: «عندما يتعلم الناس إرشادات العناية بالنبات يحرصون على الاهتمام به حتى يروا ثمرة جهودهم في شجرة قائمة بذاتها أو زهرة ناضجة».
وتابع مغربل: نستطيع التأكيد على أن برامج مبادرة «شرقية خضراء» حتى هذه اللحظة، تحقق يوما بعد آخر ما كانت تحرص عليه وتخطط له الأمانة، بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في ربوع المنطقة الشرقية.
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