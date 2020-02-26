شكرا لقرائتكم خبر عن 74 إدارة تعليم تشارك في «أشبال ريالي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق برنامج ريالي للوعي المالي بالتعاون مع وزارة التعليم المرحلة الثانية من مسابقة أشبال ريالي لطلاب الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية على مستوى مناطق التعليم بالمملكة؛ بهدف نشر ثقافة الوعي المالي لأكبر شريحة من الطلاب والطالبات وإشراك مختلف شرائح المجتمع في المساهمة بنشر ثقافة الوعي المالي بمشاركة 47 إدارة تعليم بالمملكة.

ويقدم البرنامج الذي انطلق الأحد الماضي والمستمر حتى 17 من شهر رجب، تجربته في الادخار أو التخطيط المالي برفع مقطع مصور يشرح خلاله بطريقة إبداعية كيفية استفادته ووضع خطة مالية وتهيئة جميع الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة خلال المرحلة الأولى وهي مرحلة «التثقيف والوعي المالي»، وقد تم تكوين لجنة التحكيم للمسابقة لتضم مجموعة متنوعة من المختصين من قطاع التعليم والقطاع الخاص، بالإضافة لأكاديمي ومخرج تلفزيوني وناشر قصص للأطفال ومؤثرين، إذ ستقوم اللجنة بتقييم المشاركات على مدى نحو ثلاثة أسابيع بدءا من 5 شعبان وحتى 23 من نفس الشهر، بعدها ستتيح اللجنة فرصة التصويت الإلكتروني لاختيار أفضل مقاطع الفيديو، ليتم الإعلان بعدها عن المقاطع الفائزة وتكريم أصحابها بتسليمهم الجوائز.