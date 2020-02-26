شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ورقة علمية تناقش مستجدات المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، أن أوراق العمل في الملتقى لهذا العام تركز على 4 موضوعات أساسية مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها وهي «المسؤولية المجتمعية، والمصادر الاقتصادية، والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة المخاطر»، لتتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية من الناحية العلمية والعملية، مشيرا إلى مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والمتحدثين الرئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة تتعلق بشكل مباشر بمحاور الملتقى الأساسية.
وأشار د. القاضي إلى أن الملتقى يصاحبه معرض يشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها؛ لعرض أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية.
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