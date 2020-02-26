شكرا لقرائتكم خبر عن القتل والسجن لخلية من 8 أشخاص أدينوا بالتخابر لصالح إيران والان نبدء بالتفاصيل
» جلسة علنية
وجاء في الحكم الذي أعلن خلال جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان، إدانة المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت خيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، كما قدم معلومات عن «سفارتين أجنبيتين» وأماكن الدخول والخروج من تلكما السفارتين والتواجد الأمني فيهما.
» مدد متفاوتة
كما تم تعزير بقية المتهمين بالسجن لمدد متفاوتة بلغ مجموعها 58 عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للمملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم الحق في طلب الاستئناف خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.
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