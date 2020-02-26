شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. 3 وزارات جديدة للاستثمار والرياضة والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عددا من الأوامر الملكية أمس، تضمنت: ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية»، وتعديل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، وتحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار». وتعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة»، وتحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة».

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