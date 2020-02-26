شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الهيئات إلى وزارات.. نهج جديد يرسم التطور والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لـ ”الخليج 365”، أن تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة يشكل قفزة تاريخية للحراك الرياضي بإذن الله، وليس مجرد خطوة إيجابية.

وأردف أن السبب في ذلك يعود إلى أن في هذه الفترة الهامة والمرحلية التي تخص وطننا الغالي يوجد الآن وزير شاب يمثل جميع شرائح الشباب والرياضيين في مجلس الوزراء، ويوجد الآن لكل ما يعنى بالشباب والرياضة ميزانية خاصة يتم العمل عليها في وزارة المالية مجيرة لمصلحة الشباب والرياضة وليست فرعا من فروع الميزانيات التابعة لأي وزارة أخرى.

وأكد أنه توجد الآن آليات متابعة قوية مرتبطة بمجلس الوزراء بشكل مباشر وتوجد إستراتيجيات أقوى، وهذا ما كنا ننتظره كمتابعين ومهتمين بالوسط الرياضي منذ سنوات، ولله الحمد تمت على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الرجل الشاب الطموح الذي لا يعترف بحدود إلا السماء.

فيما أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث لـ ”الخليج 365”، أن تحويل الهيئات إلى وزارات يعتبر خطوة إيجابية نحو التوسع في الصلاحيات وتحمل المسؤوليات والمضي قدما نحو التطوير والتنمية، ولا شك أن الوزارات هي أعلى سلطة في مجالها، ولها فاعلية وإنتاج وإشراف ومراقبة أوسع على كافة القطاعات التي تنتمي إليها،

والوزير يقود الوزارة ويتحمل مسؤولية أكبر، مع الصلاحيات المناطة به، حيث إن للوزارات إشرافا واسعا وتعتمد عليها الحكومة، لأن مرجعها هو رئيس مجلس الوزراء خلاف الهيئات التي يكون مرجع بعضها الوزير.