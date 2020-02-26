شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية بمنفذ النويصيب والان نبدء بالتفاصيل

أقام منفذ النويصيب احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، قدم خلالها الهدايا والورود والعصائر والمشروبات للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي ، بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية، وعدد من الفرق التطوعية والكشافة والمرشدات والأطفال، إلى جانب فريق الطائرات الورقية واللجنة الكويتية للرياضات الجوية، واشتمل برنامج الاحتفالية على عروض فنية شعبية، وتزيين المنفذ بصور القادة وأعلام دولة الكويت الشقيقة.

وشهد منفذا جوازات الخفجي والنويصيب اليومين الماضيين زحاما ملحوظا، تزامنا مع إجازة اليوم الوطني الكويتي 59، والتي جاءت على خلفية ما أعلنه ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، بأن يكون يوما الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 فبراير الجاري عطلة رسمية في جميع الهيئات والجهات الحكومية، إلى جانب يوم الخميس لوقوعه بين عطلتين، على أن يبدأ العمل الرسمي يوم الأحد الموافق 1 مارس، كما بدأت بعض الأسر الكويتية ممن سنحت لهم الظروف بالسفر منذ مطلع الأسبوع الحالي.

واصطفت مركبات المسافرين إلى خارج الكويت على مسافات طويلة أمام منفذ النويصيب، فيما تداول مغردون صورا ومقاطع فيديو أظهرت حجم الزحام الذي شهده المنفذ، واختناق المسارات بالمسافرين باتجاه المملكة لعدد من الساعات، ويفضل الكثير من الأشقاء الكويتيين قضاء عطلة الأعياد الوطنية في المملكة، واستغلالها بزيارة الأقارب خاصة في المحافظات القريبة للحدود الكويتية كالخفجي والنعيرية وما حولهما، إلى جانب التوجه إلى مدن المنطقة الشرقية كالدمام والخبر وأيضا إلى البحرين، للتنزه والتسوق من مختلف المجمعات التجارية.