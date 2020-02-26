شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة باحتفالية قنصلية الكويت في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وعبر القنصل العام لدولة الكويت والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة وائل العنزي عن سعادته بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، عبر التاريخ. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بالكويت بالمناسبة السعيدة، وأعرب عن سعادته البالغة بمناسبة اليوم الوطني، كما تحدث عن الإنجازات التي تعيشها بلاده في هذا العهد الزاهر.
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