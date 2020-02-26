شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة باحتفالية قنصلية الكويت في جدة والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت القنصلية العامة للكويت بمحافظة جدة أمس، باليوم الوطني التاسع والخمسين، بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، وعدد من القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والوزراء وعدد من المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة ورجال الأعمال ورجال الصحافة والإعلام والإعلاميات.

وعبر القنصل العام لدولة الكويت والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة وائل العنزي عن سعادته بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، عبر التاريخ. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بالكويت بالمناسبة السعيدة، وأعرب عن سعادته البالغة بمناسبة اليوم الوطني، كما تحدث عن الإنجازات التي تعيشها بلاده في هذا العهد الزاهر.