شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة العدوى» يعزز الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس فريق مكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د.زكريا الصفران، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جميع مقدمي الخدمة الصحية في القطاعات العامة والعسكرية والخاصة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، لتعزيز الإجراءات الإحترازية بشأن فيروس كورونا.

واستعرض أعضاء الفريق، خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه د.الصفران، الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع وصول العدوى إلى المنطقة، وآلية التنسيق بين المستشفيات بشكل عام في حال الاشتباه في أي حالة؛ وذلك لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتطبيقها لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.

وشهد الاجتماع إطلاع كافة المسؤولين وممثلي المؤسسات الصحية في المنطقة على أهم المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن للفيروس، والتأكيد على تعزيز الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة.

جاء هذا الإجتماع في إطار دور فريق مكافحة العدوى الذي تم تشكيله من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د.عبدالعزيز الغامدي، والمُكلف بتقييم ودراسة إجراءات ومتطلبات مكافحة العدوى بكافة المرافق الصحية التابعة للتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.