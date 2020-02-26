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شاهد الفيديو.. رسائل ودعاء من مصطفى الأغا عبر صدى الملاعب
يحرص في كل حلقة على تقديم نصائح أو توجيهات اجتماعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
استطاع الإعلامي مصطفى الأغا، عبر برنامج “صدى الملاعب” على قناة إم بي سي 1، أن يقدم رؤية مختلفة وأفكارًا جديدة لتناول هذا القطاع الكبير الذي يهم شريحة واسعة من محبي الرياضة، لكن ما زاد الوضع اختلافًا هو حرصه على أن يختم حلقته من البرنامج بدعاء أو توجيه رسالة اجتماعية تمس المجتمعات العربية.
وكثرًا ما وجه الأغا عبر برنامجه رسائل تحفيزية ونصائح عامة لمتابعيه، من بينها ما قاله في حلقة أمس الثلاثاء: إن بعض البشر أقسى من الحجر نفسه، لكن إيماننا بالله ثم أنفسنا فإننا قادرون على قهر هؤلاء.
وأيضًا، تأكيده أن الكثير من العلاقات تنتهي؛ لأن أطرافها لم يحسنوا لا فن المسافة ولا فن التوقيت، حيث سلط الضوء على هذه المشكلة عبر البرنامج، كما تحدث أيضًا عن المرأة وقال: إنها تريد رجلًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بأن يكون أمانًا لها وكريمًا معها ومسؤولًا عنها.
ونهاية العام الماضي 2019، حصد برنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه مصطفى الأغا على MBC1، الجائزة الذهبية لأفضل تقرير رياضي تلفزيوني، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم في العاصمة الرياض، ضمن أول منافسة من نوعها بين التقارير الرياضية المتلفزة.
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