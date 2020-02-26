السعودية | ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض الثلاثاء، وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار جابرييل. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير التجارة ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.

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