، ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرج ،

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أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.
تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.
ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-26
أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.
تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:35 AM
أُصيب 14 شخصًا في بافاريا بسبب زيارة سيدة صينية كانت حاملة العدوى
أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.
تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.
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المصدر : الخليج 365
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