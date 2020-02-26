محمد بن مسعود - الدمام - شملت أفراداً وشركات من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 كياناً وشخصاً أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني، حسب موقع قناة العربية. وتفصيلاً، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا.أمريكا برنامج الصواريخ الإيراني الصين العراق روسيا تركيا أمريكا تفرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26 أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 كياناً وشخصاً أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني، حسب موقع قناة العربية. وتفصيلاً، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا. 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 Advertisements 01:09 AM اخر تعديل 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 01:44 AM شملت أفراداً وشركات من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا شملت أفراداً وشركات من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 كياناً وشخصاً أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني، حسب موقع قناة العربية. وتفصيلاً، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا. ، أمريكا تفرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني ،

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