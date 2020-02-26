شكرا لمتابعة خبر عن حكم صلاة المرأة في مكان مكشوف(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم صلاة المرأة في مكان مكشوف.

وأكد، درًا على سؤال طرحه أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن على المرء متى أدرك الصلاة في أى مكان عليه أن يصلي.

وأضاف أن نفس الأمر ينطبق على المرأة، مؤكدًا أنه يجوز لها الصلاة في أى مكان مكشوف.