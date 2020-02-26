شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب ما يزيد على 70 طنًّا من «القات» بالمناطق الجنوبية(صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد حرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود السعودية، البرية والبحرية. و أسفرت الحملة خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ عن إحباط محاولات عدة لتهريب ما مجموعه (1116) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(76.516) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر. كما تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (51) شخصًا، بينهم (34) متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(10) متهمين من الجنسية اليمنية، و(4) متهمين من الجنسية الصومالية، و(3) متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. Advertisements

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