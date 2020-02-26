الأرصاد: 3 مناطق تنتظر «هواء باردًا» ورياحًا شديدة خلال ساعات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هواء بارد، مدفوع برياح شديدة خلال الساعات المقبلة في مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وقالت الهيئة عبر «تويتر» إن منخفضًا جويًّا متعمقًا في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة ويتسبب في تكوّن السحب الممطرة على جدة، ويتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبب في ارتفاع الموج، وسيتبعه دخول الهواء البارد المدفوع بالرياح الشديدة على المناطق المشار إليها، هذه الليلة؛ مما يتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة ويستمر ذلك حتى صباح الغد الثلاثاء.

من جانبها قررت إدارات تعليم الزلفى والمجمعة والدوادمي بمنطقة الرياض، تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء بجميع مدارس التعليم العام؛ جاء ذلك نظرًا للحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة في المدارس؛ وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مشيرة إلى أن قرارها صدر بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية، كما اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، قرارًا مماثلًا.

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