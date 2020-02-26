الخضيري: احذر طريقة السلام العربية مع مصابي فيروس كورونا

وجّه الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث المتخصص بالمسرطنات، نصائح للممارسين الصحيين الذين يضطرون لمخالطة المصابين بفيروس كورونا، محذرًا من السلام على المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم على الطريقة العربية (بالتقبيل والاحتضان).

وقال الخضيري، عبر «تويتر»، إن التعليمات الموجّهة لأي ممارس صحي أو موظف مضطر لمخالطة المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا، تتطلب أولًا: ارتداء الكمامة طوال الوقت، وثانيًا: عدم مصافحة المصابين أو المشتبه بهم وعدم وجود أي اتصال جسدي معهم لا بالسلام ولا بالمجالسة ولا السلام بالطريقة العربية (التقبيل أو الأحضان)، وثالثًا: غسل اليدين عند الاضطرار لملامسة مصاب، ورابعًا: غسل اليدين حال ملامسة أي سطح عطس عليه المصاب قبل مرور 10 ساعات وغسل اليد حال ملامسة أدواته، وخامسًا: الإكثار من غسل اليدين بالماء والصابون.

وكان الخضيري قال إن المملكة قادرة على مواجهة فيروس كورونا؛ لما تمتلكه من خبرات سابقة في كورونا القديم، إضافة إلى الاستعدادات الطبية القوية من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الطبية، مشيرًا إلى أنه لا داعي للخوف أو الهلع، متابعًا: حتى لو وصلت إلينا حالة كورونا، أو تم تسجيل حالة أو ثلاث، فلا داعي للهلع والمبالغة بالقلق والتهاويل وأفلام الرعب كما فعل البعض، مؤكدًا أن الاستعدادات قوية والجاهزية عالية لاحتواء الفيروس ومحاصرته.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

الخضيري يؤكد: السعودية قادرة على مواجهة فيروس كورونا لهذه الأسباب

تسجيل أول إصابة لسعودي بكورونا .. في الكويت

البحرين تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران