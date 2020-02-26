بالصور.. مباحثات عسكرية سعودية - باكستانية تتصدرها «التمارين المشتركة»

استقبل قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير في مقر قيادة القوات البرية بالرياض، المفتشَ العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، إن اللقاء تناول أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين وخاصة في التمارين المشتركة ومناورات تمرين «الصمصام 7»، بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني، والذي يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة؛ لتطوير ورفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

إلى ذلك انطلقت في 13 فبراير الجاري، فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 7» بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال (2) بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح قائد تمرين «الصمصام 7» اللواء الركن منصور بن عبدالله القرني، أن التمرين امتداد لسلسلة تمارين مشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية باكستان الإسلامية، كما تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

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