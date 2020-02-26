الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: انخفاض الحرارة وضباب على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الأربعاء، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقَّعت الهيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران، مع احتمال وصول الأجواء إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بوجه عامّ بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية غدًا على معظم مناطق المملكة.

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