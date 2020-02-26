مشعل بن ماجد يتوج المتفوقين في تعليم جدة

رعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفل «سفراء التفوق 33»، والذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، والذين يمثلون أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1439/ 1440، بمختلف مكاتب التعليم بالمحافظة، وعددهم 297 متفوقا ممن تجاوزت نسبهم 99،50% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن عبيد اليوبي، ومديري مكاتب التعليم، والتربويين، وأولياء أمور المتفوقين. وألقى الدكتور المسعودي كلمةً رحّب فيها بالأمير مشعل بن ماجد، والحضور، مشيدا بما وصل إليه التعليم بمحافظة جدة، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة، داعم حقيقي وقوي للتعليم، والتقدم في شتى أشكاله. وأكد مدير تعليم جدة، أن الأمير مشعل بن ماجد، يحرص على الاطمئنان المتواصل على أهمية توفير الإمكانات للطلاب، وسط بيئة تعليمية آمنة.

عقب ذلك، قدّم عدد من طلاب مدارس جدة أوبريتًا إنشاديًا بعنوان «همة حتى القمة»، نال تفاعل واستحسان الحضور. وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة المتفوقين، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من المدير العام لتعليم جدة، والتقطت الصور التذكارية مع المتفوقين. على صعيد متصل، تسلّم الأمير مشعل بن ماجد، التقرير السنوي لبرنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة لعام 1440، من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.