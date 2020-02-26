مشعل بن ماجد يتوج المتفوقين في تعليم جدة

عقب ذلك، قدّم عدد من طلاب مدارس جدة أوبريتًا إنشاديًا بعنوان «همة حتى القمة»، نال تفاعل واستحسان الحضور. وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة المتفوقين، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من المدير العام لتعليم جدة، والتقطت الصور التذكارية مع المتفوقين. على صعيد متصل، تسلّم الأمير مشعل بن ماجد، التقرير السنوي لبرنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة لعام 1440، من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.
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