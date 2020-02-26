القبض على 51 متورطا حاولوا تهريب مواد مخدرة عبر الحدود الجنوبية

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1116 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و76.516 طناً من مادة القات المخدر، وتم القبض على المتورطين فيها وعددهم 51 شخصاً، بينهم 34 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و10 متهمين من الجنسية اليمنية، و4 متهمين من الجنسية الصومالية، و3 متهمين سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته بهذه السموم.



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