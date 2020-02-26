أمير نجران يرعى منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية

طفلة تتوشح باللباس النجراني لفتت نظر حضور المنتدى

ثمّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، مبادرة مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في إحياء منتدى لاكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي بالمنطقة، مؤكدا أهميته في تعزيز الأنشطة المجتمعية، وإذكاء روح المنافسة بين المؤسسات المعنية. جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، عضو مجلس الأمناء بالجائزة ونائب اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، بحضور نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول.

ورعى أمير منطقة نجران، انطلاق فعاليات «منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي» الذي تنظمه مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، بحضور نائبه الأمير تركي بن هذلول، وعضو مجلس الأمناء بالجائزة ونائب اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وفور وصول أمير منطقة نجران افتتح المعارض المصاحبة للفعاليات، مطلعا على ما تحتويه من أجنحة حكومية وخاصة، وما تقدمه من خدمات ومبادرات اجتماعية وتطوعية. وأعلن الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد حمد المغلوث، تبني الجائزة لمبادرة مستدامة بالمنطقة بعنوان «احتضان» لتمكين المواهب الواعدة ودعم المشاريع الخلاقة.

أهداف المنتدى

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اكتشاف المواهب الاجتماعية الواعدة

فتح الفرص أمام الأفكار والمبادرات

تشجيع المشاريع الخلاقة الوصول لأفضل الطرق لاستثمار طاقات المنطقة

التعريف بالمنطقة إعلاميا